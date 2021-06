Matteo Bassetti e l'impennata di contagi in Gran Bretagna: "Aumento tra la prima dose e il richiamo"

09 giugno 2021 a

Matteo Bassetti spiega i preoccupanti numeri che provengono dal Regno Unito: "I nuovi casi nel Regno Unito, contagiati dalla variante Delta (indiana) sono circa 13mila, di cui 125 sono finiti in ospedale e la stragrande maggioranza, il 90%, non era stato vaccinato o aveva ricevuto una solo dose. Solo tre persone vaccinate con due dosi sono state infettate e sono finite in ospedale. Questo vuol dire che la doppia dose di vaccino anti-Covid funziona, probabilmente questo aumento dei contagi si è verificato tra la prima dose e il richiamo".

Non è preoccupato il professore e spiega il perché: "Gli inglesi poi hanno fatto un intervallo più lungo dovuto alla strategia di vaccinare tutti subito con una unica dose. I dati dimostrano che la variante Delta (ex indiana) viene ampiamente bloccata dal ciclo completo di vaccinazione. In Italia la variante Delta c'è ma non è così diffusa come nel Regno Unito, dobbiamo però vigilare affinché non si diffonda", valuta Bassetti.

"Pensiamo che nel Regno Unito il 76% degli adulti ha ricevuto una dose di vaccino ma solo il 52% ha ricevuto due dosi, questo mi fa essere ottimista sulla situazione in Italia. Mettiamo ora fieno in cascina coprendo con prima e seconda dose tutti gli italiani e a settembre saremo pronti. Magari ci saranno ancora dei contagi, ma molti meno ricoveri con pazienti gravi", è il consiglio del professore che chiede così al governo di accellerrare la campagna di vaccinazione per far si che tra la prima e la seconda dose non via siano altri contagi e vittime.

