Danilo Toninelli si vaccina e pubblica la foto? Vittorio Sgarbi lo umilia: "Ecco cosa gli hanno iniettato" | Guarda

14 giugno 2021 a

a

a

Danilo Toninelli è riuscito a far polemica anche nel giorno in cui si è vaccinato. E come sempre si è esposto al pubblico ludibrio, con Vittorio Sgarbi che ha fatto un tweet piuttosto cattivo: “Anche lui ha fatto il vaccino. Invece della proteina ‘spike’, gli hanno iniettato un neurone”. Battuta che è piaciuta molto ai seguaci del noto critico d’arte, tanto che qualcuno ha rilanciato commentando quanto segue: “Per il secondo neurone si dovranno aspettare 90 giorni, si teme una reazione violenta del sistema immunitario”.

Ironia a parte, i fatti sono questi: l’ex ministro delle Infrastrutture del primo governo presieduto da Giuseppe Conte - quello gialloverde, per intenderci - si è fatto fotografare in t-shirt al centro vaccinale durante l’inoculazione. “Oggi finalmente mi sono vaccinato (con Pfizer) - ha scritto sui social network - lasciatemi dire però una cosa: se il caos di questi giorni con AstraZeneca fosse avvenuto con Conte e Arcuri, apriti cielo. Massacro a reti unificate. Invece abbiamo il pluridecorato generale sottoposto di Draghi e quindi nulla. Va tutto bene”.

Toninelli, l'insulto al generale Figliuolo mentre si vaccina: ecco la vergogna (per cui viene massacrato) | Guarda

Insomma, Toninelli anche in occasione del vaccino è riuscito a fare polemica strumentale sul commissario Figliuolo, che è il nemico pubblico numero uno per una certa parte del Movimento 5 Stelle che fa riferimento a Marco Travaglio. Per fortuna la campagna di vaccinazione proseguirà fino all’immunità di gregge nonostante le loro critiche inutili alla struttura commissariale e al governo Draghi.

"Onorevole a chi?", "Una cotica". Toninelli vs Conte, le clamorose frasi rubate: volano stracci nel M5s | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.