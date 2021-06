Christian Eriksen, la vergogna dell'ex M5s Barillari: "Colpito da infarto per il vaccino, cadono come mosche"

14 giugno 2021 a

"Christian Eriksen vaccinato e colpito da un arresto cardiaco". A raccontare questa delirante versione dei fatti attraverso un tweet è niente di meno che il consigliere della Regione Lazio ed ex M5S Davide Barillari. Nel cinguettio incriminato, datato 13 giugno (il giorno dopo del malore del calciatore agli Europei), si legge nero su bianco: "Christian Eriksen, giocatore dell’Inter (vaccinato) durante la partita Danimarca Finlandia, cade a terra per arresto cardiaco. Praticato massaggio cardiaco. Ora è ricoverato in ospedale. Cadono come mosche. #NessunaCorrelazione #SonosoloCoincidenze #Vaccini #R2020".

Barillari dunque segue la scia dei bufalari che nelle ore più concitate per il calcio andavano diffondendo notizie false. A lanciarle per primo l’utente Twitter @ya_yo2 in collaborazione con l’utente @lumidek via Twitter. Secondo il primo, a dare la notizia della vaccinazione sarebbe stata Radio Sportiva: "Inter Milan Chief Medic and Cardiologist confirmed that he received the Pfizer vaccine 12 days ago. He spoke an hour ago on Radio Sportiva from Italy". Anche questa una bufala visto che la Radio Sportiva nega tutto: "Le informazioni riportate nel tweet citato sono false. Non abbiamo mai riportato alcun parere dello staff medico dell’Inter riguardo le condizioni di Christian Eriksen. Si prega l’autore del tweet di rimuovere il contenuto, altrimenti saremo costretti a prendere provvedimenti".

A seguire la precisazione dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta: "Per ora Eriksen è nelle mani della Federcalcio danese, i nostri medici da subito si sono messi in contatto con i colleghi danesi. Eriksen non ha avuto il Covid e non è stato vaccinato". Ancora ignote le cause che hanno provocato l'arresto cardiaco al giocatore 29enne dell'Inter. Secondo le ipotesi del cardiologo Gaetano Thiene non si tratterebbe di una sincope banale da caldo o da freddo, "fosse stato così - aveva spiegato al Corriere della Sera - si sarebbe presto rialzato".

