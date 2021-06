Roberto Speranza, umiliazione in prima pagina: il siluro di Franco Bechis, non solo questa foto

15 giugno 2021 a

Che schiaffoni per Roberto Speranza. Già, l'insofferenza nei confronti del ministro della Salute monta, di giorno in giorno. L'ultimo capitolo? Il presidente dell'ordine dei medici italiani ha suggerito di considerare l'ipotesi di togliere a breve, anzi a brevissimo, l'obbligo di mascherina all'aperto. Già a fine mese, si ipotizzava.

Apriti cielo, ovviamente il leader del fronte chiusurista Speranza ha avuto qualcosa da eccepire. Ha detto "no", come sempre. "Non dobbiamo avere fretta", ha ripetuto come un disco rotto. Dunque ha aggiunto a stretto giro di posta che la mascherina "non stravolge mica l'esistenza". Certo, non stravolge l'esistenza ma è tutt'altro che piacevole tenerla all'aperto col caldo estivo, soprattutto alla luce di una ormai lunga bibliografia che sostiene che, all'aperto, il contagio sia quasi impossibile.

Dunque, si diceva in premessa: che schiaffoni per Speranza. E i metaforici schiaffoni arrivano dalla prima pagina de Il Tempo, il quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis, che dedica il titolo di apertura proprio al titolare del dicastero della Salute. Ecco un fotomontaggio di Speranza su sfondo acquatico, il ministro intento a portarsi la mascherina sulla bocca. Titolo, in romanesco: "E... lévate 'a mascherina", frase che non necessita di alcun tipo di traduzionetraduzioni. Dunque, nel catenaccio, si riassume la vicenda e si arriva a quel "non stravolge mica l'esistenza" pronunciato da Speranza che lascia davvero molto, molto perplessi.

