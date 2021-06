Monica Lewinsky torna sul luogo del "delitto": le immagini che ancora nessuno ha visto del suo rapporto con Clinton

16 giugno 2021 a

La 20th Television ha firmato un accordo di produzione preliminare con Monica Lewinsky e la sua società. La Lewinsky sta ultimando l’ultima puntata della serie antologica di “American Crime Story”, “Impeachment: American Crime Story” per la quale è produttrice. “Impeachment” racconterà gli eventi che hanno portato al primo impeachment di un presidente in carica in oltre un secolo. Beanie Feldstein di Booksmart interpreta l'ex stagista della Casa Bianca, Clive Owen sarà Bill Clinton, Edie Falco vestirà i panni di Hillary Clinton e Sarah Paulson quelli di Linda Tripp. La serie sarà presentata in anteprima il 7 settembre su FX.

"Poiché il nostro team ha conosciuto Monica attraverso il suo coinvolgimento con la nostra prossima edizione di American Crime Story, siamo rimasti molto colpiti dal suo istinto di produttrice e dal suo desiderio di portare sullo schermo storie provocatorie e mai raccontate. È formidabile e appassionata del lavoro, e siamo fiduciosi che questo accordo preliminare porterà a molti progetti di successo insieme», ha detto il presidente della 20a TV Karey Burke.

Negli ultimi anni, Lewinsky si è riciclata con successo come scrittrice, oratrice e attivista, un cambiamento che è iniziato con un saggio del 2014 per Vanity Fair, in cui ha riesaminato le sue esperienze personali al centro del vortice mediatico del 1998. Il suo Ted Talk del 2015, “The Price of Shame”, è stato visto quasi 20 milioni di volte. Negli anni successivi, il lavoro di advocacy di Lewinsky si è concentrato sulla creazione di un ambiente di social media più sicuro e spesso la Lewinsky affronta argomenti tra cui la resilienza digitale, la privacy e la coltivazione della compassione online. Tra i suoi altri progetti imminenti: il documentario HBOMax 15 Minutes of Shame, che esplora ciò che la piattaforma ha soprannominato "l'epidemia di vergogna pubblica" nella nostra cultura. Lewinsky è un produttore esecutivo. "Sono interessata a una narrazione che sia divertente, stimolante e commovente, che faccia avanzare una conversazione esplorando la condizione umana da una lente inaspettata. Questo è ciò che mi entusiasma nel formare la Alt Ending Productions e nel lavorare con la 20th Television», ha aggiunto Lewinsky. "La mia storia è stata manipolata per molti anni, sono molto interessata alle voci o alle prospettive che storicamente non sentiamo o vediamo. Sono piene di potenziale non sfruttato. Non vedo l'ora di lavorare con Ryan Murphy per avermi sostenuto come produttore".

