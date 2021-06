Massimo Giletti, la rivelazione impensabile: "Successe un putiferio, cosa portai a casa"

16 giugno 2021 a

La maturità è iniziata oggi per ben 540mila studenti: anche quest'anno non ci sono prove scritte, ma solo un maxi colloquio orale della durata di un’ora. Un colloquio diviso in quattro fasi: presentazione dell’elaborato, prova di italiano, analisi dell’argomento scelto dalla commissione e presentazione dell’esperienza di Pcto (ex alternanza scuola lavoro). In occasione dell'inizio della maturità, il settimanale Oggi ha voluto dedicare il prossimo numero ad alcuni personaggi noti e alla loro esperienza con l'esame di Stato.

Tra i volti noti sentiti dalla rivista c'è anche Massimo Giletti, conduttore di Non è l'Arena su La7, che ha rivelato: "Mi presentai con mezz’ora di ritardo, successe un putiferio e mi cambiarono la materia. Faticai molto e portai a casa un 56 su 60". Oltre alla sua, vengono raccontate anche le esperienze - più o meno bizzarre - di colleghi come Serena Bortone, Myrta Merlino e Bianca Guaccero.

A parlare del suo esame di maturità, poi, è stato anche l'attuale ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. "Ho fatto il liceo scientifico, i primi due anni così e così, poi nel terzo anno hanno unito due classi, maschile e femminile, ed è stato bellissimo. Ero appassionato di storia. Ho preso 56, sono stato molto soddisfatto, ho un buon ricordo dell'Esame", ha spiegato durante il videoforum di Repubblica.

