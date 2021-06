Agorà, Donzelli massacra Danilo Toninelli: "Roma è migliorata? Io ti querelo", "Siete infimi". Delirio grillino sulla Raggi, caos in studio

17 giugno 2021 a

Danilo Toninelli oltrepassa i limiti della credibilità. In collegamento con Agorà nella puntata del 17 giugno, l'ex ministro del Movimento 5 Stelle arriva addirittura a sostenere che oggi Roma è più pulita rispetto al passato. Va bene che le elezioni per il nuovo sindaco sono vicine, ma ammettere questo è troppo anche per gli ospiti nello studio di Rai3. "I bilanci che ha ereditato Virginia Raggi cinque anni fa oggi ricevono gli attestati di fiducia delle migliori agenzie di rating, le strade sono rifatte, c'è più legalità, più pulizia", è l'elogio firmato Toninelli che scatena un'altra ospite di Luisella Costamagna: Carmen La Sorella. "Parlare di pulizia a Roma mi pare un ossimoro... sono stata via qualche giorno, quando sono tornata lo stato della città era indecente - tuona la giornalista Rai - cassonetti traboccano, con questo caldo poi!".

Ma il grillino non ci sta: "L'amministrazione di una città come Roma è complessa, ma è chiaro che c'è un più davanti alla bilancio della gestione delle società". Una frase a cui La Sorella non manca di replicare: "Ma non sono d'accordo". E ancora a Toninelli non resta che arrampicarsi sugli specchi: "Vivo a Roma da otto anni e la situazione è notevolmente migliorata".

Non sapendo più cosa fare, il pentastellato sfodera un articolo sul servizio di Report in merito agli esponenti di Fratelli d'Italia finiti in inchieste giudiziarie. Ed ecco che questa volta è Giovanni Donzelli a scatenarsi: "Quelle affermazioni sono oggetto di querela, non le tiri fuori" incalza l'esponente del partito di Giorgia Meloni per poi continuare: "Non ci arrivi" dice Donzelli mentre Toninelli rincara la dose: "Siete infimi". Un botta e risposta che va per le lunghe, tanto che la conduttrice è costretta a intervenire per riportare la calma in studio.

