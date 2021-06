Alessandra Ghisleri, il sondaggio che smentisce Pagnoncelli: "Pd al terzo posto". Salvini e Meloni, "netta sovrapposizione"

17 giugno 2021 a

a

a

Nando Pagnoncelli è l'unico a rilevare il sorpasso del Partito democratico sulla Lega. Dopo il chiarimento di Enrico Mentana che vedeva il Carroccio di Matteo Salvini saldamente al primo posto e Giorgia Meloni ed Enrico Letta dietro, ecco che arriva Alessandra Ghisleri. La sondaggista di Euromedia Research affida alla Lega il 21,2 per cento anche se in calo del -0,3. A seguirla Fratelli d'Italia che tocca il 20,3 con un +0,5. Terzi, ancora una volta, i democratici che si fermano al 19 per cento seppur guadagnando un punto percentuale. "Giorgia Meloni - è il commento della Ghisleri sulle colonne de La Stampa - viene indicata, al di là delle appartenenze politiche e delle scelte di voto, come "il politico" più lucido e sul "pezzo", quello con in mente, almeno nel breve periodo, la sua strategia solida e chiara, condivisibile o meno". Dal Carroccio - prosegue - c'è una distanza inferiore al punto percentuale (0,9 per cento): "Essendo il sondaggio con un errore statistico medio del 3,1 ad oggi, in realtà, l'andamento dei due partiti è in netta sovrapposizione".

"Lunare, roba di palazzo che non interessa a nessuno": Meloni, che cannonata a Salvini

Più in difficoltà da diverse settimane il Movimento 5 Stelle, "che con il 16,2 delle indicazioni risulta a sua volta sovrapponibile al Partito democratico". Rimane stabile, senza registrare crescite né cali, Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi si ferma al 6,6 per cento. Si staccano poi gli altri partiti minori: da Azione di Carlo Calenda (3,1) a Italia Viva (2,4). Fino a Sinistra Italiana e +Europa rispettivamente all'1,6 e all'1,4.

Salvini e Meloni, "sondaggio interno": il vero impatto del governo Draghi su Lega e FdI, ciò che non vi dicono

Nonostante per due istituti, Swg e Euromedia Research, i dati siano ben diversi, Pagnoncelli non ha preso bene le "smentite": "Non si capisce perché diversi politici in privato esprimano apprezzamento nei confronti dell’istituto e del ricercatore per le analisi che aiutano a capire i motivi del calo di consenso, ma se viene pubblicato un sondaggio dello stesso istituto che fa registrare il calo di consenso reagiscono come vergini offese", ha commentato in una chiara frecciatina.

Mentana, un siluro contro Pagnoncelli. Il sondaggio: Lega primo partito, mentre il Pd... ma quale primo partito?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.