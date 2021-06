L'aria che tira, Maria Giovanna Maglie contro i vaccini ai più giovani: "Lasciateli in pace, è pericoloso"

18 giugno 2021 a

"Lasciate in pace i bambini e i ragazzi, sotto i 30 anni il vaccino è pericoloso, non deve essere inoculato": Maria Giovanna Maglie, ospite di Francesco Magnani a L'Aria che tira su La7, ha detto la sua sulla immunizzazione dei più giovani. Il conduttore però ha subito voluto prendere le distanze e ha detto: "Le autorità sanitarie in questo danno delle indicazioni molto diverse". Quello del vaccino ai più piccoli, in realtà, è un argomento che divide molto. Ieri per esempio ad Agorà il farmacologo Silvio Garattini ha spiegato che anche secondo lui sarebbe meglio immunizzare solo gli anziani e le fasce fragili della popolazione al momento. "Gli effetti tossici non sono noti nei giovani", ha spiegato.

La Maglie poi ha parlato anche dei candidati del centrodestra per le prossime amministrative. "La coalizione non ha ancora trovato un accordo sul nome a Bologna. Dopo il fallimento di Lucia Borgonzoni, l'assalto della Lega all'Emilia rossa può dirsi tramontato?", le ha chiesto Magnani. Ma la Maglie lo ha corretto subito dicendo: "Non c'è nessun assalto, solo il tentativo di vedere se si riesce a vincere in tante Regioni dopo averne conquistate moltissime, passando da 5 a 14 da parte del centrodestra, mi pare".

La giornalista ha spiegato che i partiti di destra stanno semplicemente discutendo per poi mettersi d'accordo e tirare fuori un candidato, come hanno già fatto a Napoli, Roma e Torino. "Adesso lo faranno anche per Milano e Bologna", ha aggiunto. Poi ha fatto un paragone col centrosinistra. Pure in quel caso, infatti, si sta svolgendo un processo interno per riuscire a trovare un candidato. Anche se non sono mancate le critiche da parte della Maglie: "Ci si affida a delle pseudo primarie, con anche degli scontri sanguinosi".

