Matteo Bassetti contro Roberto Speranza: "La chiusura ideologica sulle mascherine è incredibile"

Matteo Bassetti torna a scagliarsi contro l'obbligo di mascherine. Il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha ricordato su Facebook che "anche la Francia ha levato l’obbligo della mascherina all’aperto, dopo molti altri paesi europei ed extra-europei". E l'Italia? Si chiede. La domanda pare essere scontata: "L’obbligo resta. Probabilmente almeno fino al 15 luglio". Questo infatti il volere di Mario Draghi che accenna si a riaprire, ma con cautela. Bassetti però non è affatto d'accordo e segue l'appello che da giorni Matteo Salvini porta avanti dall'interno del governo: basta mascherine se non al chiuso. Esattamente come lo scorso anno.

"Pensare che la gente possa portare la mascherina all'aperto con 35 gradi centigradi è sbagliato e non utile - prosegue l'infettivologo -. L'obbligo va tolto ora e non dal 15 luglio: rischiamo di far male, la gente non ne può più e poi se si dovrà tornare a usarla vedrà questo dispositivo come qualcosa di imposto in modo ideologico". E ancora: "Si deve passare dall’obbligo alla raccomandazione di dove usarla". Infine la frecciata a Roberto Speranza, da tempo nel mirino dell'esperto: "È incredibile la chiusura ideologica del ministero e dei suoi consulenti su questo provvedimento".

Proprio il titolare della Sanità è stato il protagonista dell'ultima invettiva di Bassetti. Il motivo? Speranza si è vaccinato giusto l'altroieri: "Il fatto che il ministro della Salute non sia vaccinato è scandaloso - ha commentato ad AdnKronos prima che il ministro ricevesse la dose contro il Covid - Primo perché mi pare che come età rientri in quella fascia di popolazione che doveva vaccinarsi e secondo perché doveva dare l'esempio con AstraZeneca, che i suoi tecnici avevano tanto raccomandato". E ancora: "Un ministro della Salute che non si vaccina durante la più grande campagna vaccinale della storia è allucinante e forse dovrebbe dimettersi".

