Giuseppe Cruciani, i segreti più imbarazzanti sotto le lenzuola: il nome (clamoroso) della loro nuova trasmissione

Giuseppe Cruciani e Pupo insieme per un nuovo format tutto basato sul sesso. Dal 18 giugno parte "Napoleone. Sex talk con Cruciani e Pupo", il nuovo programma di MNcomm, realizzato in collaborazione con Escort Advisor, che propone sulle pagine Facebook e Instagram di Giuseppe Cruciani e Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, otto pillole video di 5 minuti, disponibili ogni venerdì, in cui si affrontano tematiche e pratiche legate al sesso. Il titolo fa ovviamente riferimento alla controversa figura di Napoleone Bonaparte.

Del generale francese si conoscono le imprese - ricorda Il Tempo - ma non le avventure erotiche. È infatti proprio lui a ispirare la sigla iniziale. Ogni tematica è introdotta da citazioni che spaziano da Charles Bukowski, Arthur Schopenhauer, Gabriele D’Annunzio, Honoré de Balzac, Alda Merini, fino Vittorio Sgarbi e Rocco Siffredi. A guidare in questo lungo percorso Cruciani e Pupo, entrambi ferrati in materia, tanto da svelare segreti ancora inconfessati, opinioni e consigli sui temi trattati.

Al centro del dibattito ci saranno argomenti alquanto scottanti. Il conduttore de La Zanzara e il cantante proprio durante la quarantena si sono connessi virtualmente e hanno realizzato un rifacimento ad hoc della sua canzone “P***o contro Amore” un brano contenuto nell'omonimo album del 2016 e che il cantautore aretino e il giornalista e conduttore radiofonico hanno rifatto in chiave Coronavirus ribattezzandola “Virus contro Amore”. Un brano dedicato ad “alleviare la solitudine agli amanti del sesso”, si legge nel comunicato di lancio dell'iniziativa.

