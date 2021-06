Fabrizio Pregliasco, "è un pirla": lo sfogo della compagna e quelle rivelazioni sulle notti passate con lui

18 giugno 2021 a

I virologi sono ormai star della tv. Oltre agli italiani, anche le loro mogli non ne possono più. Tra queste c'è anche Carolina Pellegrini, compagna di Fabrizio Pregliasco: "Sono assolutamente contraria al fatto che vada in tv, specie in certi programmi. Se mi arrabbio? No, gli dico che è un pirla. Ma tanto lui mi risponde 'tanto sai che faccio quello che voglio'", svela ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

Proprio qui lo stesso direttore dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano aveva ammesso che è solito andare a dormire prestissimo. "È molto complicato passare una notte con Fabrizio, si sveglia alle 5, è vero, ma poi durante la notte controlla spesso l'orologio, e io ho anche il sonno leggero". Una volta, è il racconto di Carolina, Pregliasco si sarebbe addirittura "addormentato a tavola, oppure si assopisce due minuti dopo, se va a mettersi sul divano". Anche sui soprannomi il suo modo insolito di dormire ha influito: "Lo chiamo Fabri, Pregli oppure... Gatto, perché quando dorme si rannicchia tutto e si mette in posizioni particolari".

Anche la moglie di Matteo Bassetti ha raccontato in pubblica piazza, da Barbara d'Urso, dettagli finora sconosciuti sulla loro relazione. "Era un trentenne rampante figlio di un importante professore appena tornato da Yale. Si sentiva molto in auge, a suo modo di vedere", ha detto Maria Chiara Milano Vieusseux per poi raccontare di essere "molto gelosa, ma di cose concrete, se le persone si lanciano in grandi elogi social mi fa piacere, lui è un piacione. Sì, a lui fa proprio piacere, piacere appunto". Tra i tanti pregi che la moglie ha svelato di lui, si scopre che Bassetti "è un padre eccezionale, molto presente nonostante la pandemia non ha mai mancato una volta a pranzo a casa per essere sempre con noi".

