Michele Merlo, il fango di Selvaggia Lucarelli: "Meloni, Salvini e la fidanzata?", chi li aveva invitati

Centinaia di persone hanno partecipato al funerale di Michele Merlo, il 28enne cantante conosciuto per la partecipazione ad Amici che è stato stroncato da un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Nonostante il momento molto delicato che stanno vivendo i familiari del ragazzo, sulla cui morte è aperta un’inchiesta per capire se è stato fatto tutto il possibile e soprattutto in tempo per provare a salvargli la vita, c’è chi non ha perso occasione per buttarla in caciara e fare polemica politica.

Sì, stiamo parlando della solita, irriducibile Selvaggia Lucarelli, che non ha dimostrato maldestramente di non sapere minimamente come stanno le cose: a farla scandalizzare è stata la presenza di Matteo Salvini e della fidanzata Francesca Verdini, nonché di Giorgia Meloni. A invitarli è stata la famiglia di Michele Merlo: c’erano diversi politici e personaggi del mondo dello spettacolo al funerale, tutti fatti accomodare nelle 300 poltroncine davanti all’altare posto al centro dello stadio di Rosà.

Ma la Lucarelli evidentemente non si è informata sul perché della presenza di alcuni leader politici: “La presenza di Salvini, fidanzata di Salvini e la Meloni - ha scritto su Twitter - al funerale di un ex ragazzo di Amici morto per una leucemia fulminante, perché? Erano parenti? Amici? È un funerale in cui la presenza della politica dovrebbe significare qualcosa? No, solo passerella”. Poi il post scriptum: “L’unica amica di famiglia era Francesca Verdini, mi dicono. Quindi appunto, politica e cartoline c’entravano ancora meno”. Diversi utenti gli hanno fatto notare di aver preso un grosso granchio: Salvini e la Meloni sono amici personali del padre di Michele ed erano stati invitati al funerale, dopo aver fatto sentire la loro vicinanza in privato e in silenzio.

