Flavio Briatore, "stessa spiaggia e stessa inc***a". Dagospia fuori controllo: "Ecco i prezzi per un'estate al Twiga"

Una tenda affittata a mille euro al giorno. Il gazebo arriva a 400 euro. Questi i prezzi stratosferici per soggiornare al Twiga di Forte dei Marmi, lo stabilimento di proprietà di Flavio Briatore e Daniela Santanché. Eppure a Forte dei Marmi esistono tariffe anche per i comuni mortali. I bagni vip non hanno un tariffario pubblico, tendenzialmente a trattativa privata col cliente. I bagni più esclusivi 20-25 mila euro a stagione con cabina, considerando che strutture come lo stesso Twiga e AlpeMare fanno servizio bar al tavolo della tenda.

Un giornaliero, magari non a luglio o agosto quando sono pieni, viene a costare anche 150 euro. Inoltre bagni veramente esclusivi non hanno ombrelloni, ma solo tende; un mensile può arrivare a costare attorno ai 7-8 mila euro. Dal 2019, fa sapere la Nazione, il Twiga ha messo in riva al mare la tenda araba multicomfort (un monolocale in pratica) a 1000 euro al giorno, e il gazebo arabo, più piccolo, a 400 euro al giorno.

A Forte dei Marmi esistono però anche prezzi economici, quasi popolari. In una media presa a campione, e quindi non scientifica, un ombrellone giornaliero, a giugno e settembre, viene a costare 40 euro, a luglio e agosto 10 euro in più. Per il mensile ci vogliono rispettivamente 700 e 900 euro in media. Per la stagione si va sui 2500 euro. Con la cabina i due mesi più ’calmi’ si spende 55 euro, 60 a luglio e agosto. Con il mensile si sale a 800 e 1200 euro. Stagionale 3100 euro.

