Papa Francesco e l'uomo della rivoluzione: la super poltrona al 40enne Don Luigi, chi è perché fa già tremare la Chiesa

E' un teologo 40enne originario della Puglia l'uomo scelto dal Papa come curatore della comunicazione della Chiesa: si tratta del Reverendo Luigi Maria Epicoco, del clero dell’Arcidiocesi de L’Aquila. Bergoglio lo ha annunciato con un comunicato lo scorso 16 giugno: "Il Santo Padre lo ha nominato Assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione ed Editorialista de L’Osservatore Romano".

Epicoco, comunque, ha avuto incarichi di prestigio anche in passato: prima docente di Filosofia alla Lateranense (la cosiddetta università del Papa), poi preside dell’Istituto Superiore Scienze Religiose Fides et Ratio dell ’Aquila. Ma soprattutto - come riporta il Fatto Quotidiano - si tratta di un notissimo comunicatore multimediale della Buona Novella, molto seguito anche sui social. La scelta è ricaduta su Epicoco probabilmente anche per l'ultimo intervento, un po' brusco, che il Pontefice ha fatto a Radio Vaticana: "Quanti ascoltano la Radio e quanti leggono l’Osservatore Romano? Perché il nostro lavoro è per arrivare alla gente. C'è il pericolo di una bella organizzazione, un bel lavoro, che però non arrivi dove deve arrivare".

Intervistato proprio dall'Osservatore Romano, don Luigi ha spiegato cos'è per lui il lavoro di giornalista: "Il comunicatore cattolico lo vedo come un costruttore di dialogo e non un miliziano che usa la propria penna, il proprio mestiere, per fare del male”. Un altro 40enne molto apprezzato dal Papa in tema di comunicazione è don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova e conduttore di una trasmissione sul Nove, che vede protagonista lo stesso pontefice: “Vizi e virtù. Conversazione con Francesco”.

