Federico D'Incà, ecco dove hanno pizzicato il ministro dentro al palazzetto dello sport di Pieve di Soligo: roba mai vista prima

Cosa ci fa il ministro per i Rapporti con il Parlamento all'annuale assemblea dei soci della Latteria di Soligo? Bella domanda. Federico D'Incà infatti è stato pizzicato nel palazzetto dello sport di Pieve di Soligo, proprio durante l'incontro tenuto dalla realtà dell'agroalimentare presieduta da Lorenzo Brugnera. "È un orgoglio - sono state le parole del deputato del Movimento 5 Stelle riportare dal Tempo e affidate ai soci della Latteria - avere nella nostra regione aziende come Latteria di Soligo, un'impresa che è frutto di una cooperazione iniziata nel 1883 e che prosegue con profitto ancora oggi. Il nostro impegno, dopo un anno difficile come quello che abbiamo vissuto, è di consentire a realtà come questa di guardare al futuro con un po' più di tranquillità, in tal senso vanno le scelte fatte dal Governo in tema di sostegno economico alle imprese, necessario per far uscire il Paese da questa situazione".

E ancora: "È dagli anni Cinquanta e Sessanta che l'Italia non vive un momento di ripartenza come quella che stiamo attraversando, per questo il mio augurio è che questo territorio, oggi patrimonio Unesco, che ha visto nascere l'economia sociale del beato Giuseppe Toniolo, si riesca a proseguire sulla strada della collaborazione e della cooperazione tra realtà". Insomma, con la sua partecipazione, D'Incà ha voluto sottolineare la vicinanza al comparto agricolo e alle imprese del territorio. Obiettivo futuro di Latteria Soligo l’economia verde che tanto piace ai grillini.

