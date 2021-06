Madame sbrocca coi fan? Profezia di Gianni Morandi: "Un giorno potrebbe accadere...", che lezione alla cantante

22 giugno 2021 a

Il tweet un po' ruvido con cui Madame ha chiesto più rispetto ai fan che le chiedono una foto è al centro del dibattito da almeno un paio di giorni. Anche Gianni Morandi ha commentato la vicenda nel corso di un'intervista al Giornale: "Capisco Madame. Ma bisogna tenere botta. Talvolta ti disturbano ma fa parte del gioco. E poi bisogna sempre pensare che magari un giorno potrebbe dispiacerti se non ti venissero più a cercare". Parlando della sua esperienza personale e su sue eventuali risposte sgarbate ai fan, il cantante ha rivelato: "E' capitato una volta, forse due in quasi sessant'anni di carriera".

Un episodio simile a quello successo a Madame gli è capitato in un'altra occasione: "Ricordo che una volta ero a tavola con Lucio Battisti. Una signora ci vede e si avvicina per chiederci un autografo. Lucio le disse: Ma non vede che stiamo mangiando?. La signora ci rimase male e anche io...".

Il cantante, poi, ha parlato anche del suo recente incidente, ricordando il momento in cui si è ustionato mentre bruciava delle sterpaglie nel suo giardino: "Le ustioni hanno una guarigione lunghissima". Infine un riferimento alla sua nuova canzone scritta da Jovanotti e intitolata "L'allegria": "Non è nato come tormentone. È un brano difficile, con un testo che è proprio nello stile di Jovanotti".

