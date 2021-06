CartaBianca, l'inquietante ipotesi di Massimo Galli su Mario Draghi: "Vaccino, ecco perché ha fatto una dose diversa"

23 giugno 2021 a

a

a

"La vaccinazione eterologa funziona, io stesso martedì sono prenotato per fare l'eterologa" aveva detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in una conferenza stampa tenuta insieme al ministro Speranza e al commissario Figliuolo. "Draghi si è vaccinato con AstraZeneca, ha constatato che non ha una protezione soddisfacente e ora fa la seconda vaccinazione diversa - sostiene l'infettivologo Massimo Galli nel corso della trasmissione Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer -. Lui ha potuto constatarlo. Oggi per farlo, bisogna pagarsi un test sierologico" ha spiegato il professore.

Veronica Gentili in onda così: maxi-scollatura ed effetto-nudo, clamoroso su Rete 4

Massimo Galli è poi tornato anche sul tema delle riaperture, in particolare anche dei locali notturni come le discoteche, dove è più difficile mantenere distanziamenti e misure varie di contrasto alla diffusione dei contagi. "Mi auguro un'estate che non sia soltanto un rimescolamento di carte senza regole - auspica Galli -. Se si vogliono aprire le discoteche, si aprano ma con regole ben precise". L'ipotesi è quella di consentire l'accesso ai locali soltanto a chi dispone di un Green Pass che certifichi l'avvenuta vaccinazione, l'esito negativo di un tampone, oppure gli anticorpi per chi ha già avuto a che fare con il Coronavirus.

"Sta mutando, sempre più aggressivo". Antonella Viola, incubo-Covid: perché non è finita, doccia gelata

Ad avvalorare questa ipotesi anche il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che ha così fatto il punto della situazione: "Entro i primi dieci giorni di luglio le discoteche potranno aprire e penso che il criterio del green pass possa essere applicato anche a queste strutture - ha spiegato Costa -. Questa settimana indicheremo una data in cui le discoteche potranno tornare a fare le loro attività, perché questo settore è rimasto l'unico senza avere una prospettiva e credo sia dovere della politica dare una risposta". "Non si può chiedere il green pass ai nostri figli per andare in discoteca mentre migliaia di clandestini continuano a sbarcare, ovunque, di giorno e di notte" ha invece affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Lamezia Terme all'inaugurazione della nuova sede del partito.

"Il ruolo del fedelissimo del Papa". Vaticano contro ddl Zan, indiscreto-Sallusti: un tassello decisivo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.