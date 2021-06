Selvaggia Lucarelli e la foto con Marco Travaglio: "Notate nulla di strano?", l'ultima vergogna contro Massimo Giletti

24 giugno 2021 a

Uno scatto pubblicato da Selvaggia Lucarelli sul suo profilo di Instagram non è sfuggito a Dagospia, che lo ha rilanciato e commentato così: “Posta una foto con Marco Travaglio e piazza un calcione a Massimo Giletti, che appare sullo sfondo”. La didascalia scelta dalla giornalista del Fatto Quotidiano è infatti breve ma dice tutto: “I più amati (notare la presenza sinistra sulla mia testa)”. Che i rapporti tra il conduttore di Non è l’Arena e la Lucarelli non siano idilliaci è ormai cosa nota, e così è arrivata anche la piccola presa in giro sui social.

Tra i commenti più entusiasti, Dagospia ha notato quello di Sabrina Ferilli: “I miei stimatissimi amici e pure fighi”. Ma tanti altri utenti di Istagram l’hanno invece punzecchiata in diversi modi, senza però scadere negli insulti: “Manca solo Scanzi e la triade dei faziosi e inconsolabili orfani di Conte è al completo”, “facessi le pulci a Travaglio come le fai agli altri…”, “però prima ti piaceva andare ospite da Giletti”.

Ovviamente tra una foto e l’altra anche su Instagram la Lucarelli sfoggia le sue qualità di tuttologa: e quindi passa dalla presa in giro su Matteo Salvini e l’utilizzo della mascherina all’intervento sulla scomparsa di Nicola Tanturli, fino ad arrivare al video contro lo sciamano di Montecitorio.

