Stasera Italia, Vittorio Sgarbi sulla crisi M5s: "Il Conte che cercano ce l'hanno già, si chiama Luigi Di Maio"

"Il Conte che cercano ce l'hanno già, si chiama Luigi Di Maio": Vittorio Sgarbi - ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia su Rete 4 - commenta la crisi interna al M5s tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo senza troppi giri di parole. Parlando dell'ex capo politico, ha detto: "E' una persona perbene, misurata". E ancora: "I 5 Stelle non possono avere cinque varietà antropologiche, se teniamo conto anche di Grillo, Di Battista, Crimi e Conte. Un partito deve corrispondere a dei modelli ben precisi e il modello Grillo è antitetico al modello Conte".

I dissapori tra l'ex premier e il garante del Movimento sono nati un paio di giorni fa quando Grillo, parlando a deputati e senatori pentastellati, ha lanciato stoccate pesanti contro Conte, dicendo frasi del tipo: "Non conosce il Movimento", "Io sono un visionario, lui no". Un duro colpo per l'avvocato che pensava di essere il futuro capo politico dei grillini. E adesso si attende un suo discorso per capire se deciderà, oppure no, di fare un passo indietro e lasciare i 5 Stelle al loro destino. Intanto alcuni big del Movimento cercano di mediare prima della rottura definitiva.

A commentare questo duro scontro a Stasera Italia è stata anche la giornalista Claudia Fusani, che ha detto: "Credo che alla fine nonostante tutto questo dramma, anche loro cercheranno di ragionare in termini logici. Se si spaccano adesso fanno un danno a tutti, compresi loro stessi, perché la legislatura ne risentirebbe. Se c'è un modo fino all'ultimo di ricucire proveranno a farlo. Resta comunque un qualcosa di molto instabile e poco affidabile".

