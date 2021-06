Nina Monti, chi è la giovane cantautrice per cui "stravede" Beppe Grillo e che ha scatenato l'ira di Giuseppe Conte

28 giugno 2021 a

Dietro alla faida Beppe Grillo-Giuseppe Conte c'è anche una donna. Il suo nome è Nina Monti e potrebbe finire per prendere il posto di Rocco Casalino. Almeno questo è quello che spera il garante del Movimento 5 Stelle, intenzionato a nominarla a capo della comunicazione pentastellata. Un'adorazione tale che il Corriere della Sera scrive che "il comico straveda per questa ragazza che si è presentata nel 2014 a Italia 5 Stelle con una canzone dal sapore grillino: Indignati ancora!". Nina infatti è una cantautrice romana, figlia d'arte, il papà è stato l'autore di Patty Pravo per cui scrisse Pazza idea , Per una bambola. La ragazza tra le tante passioni ha quella della musica che condivide su Facebook assieme alle battaglie grilline.

Nina affianca il fondatore nella confezione del blog e nei numerosi viaggi che il comico fa in giro per l'Italia e all'estero. Insomma, piano piano la Monti si è fatta strada e alcune fonti a Cinque Stelle rivelano addirittura che negli ultimi giorni ha partecipato ad alcune riunioni con gli uffici di Camera e Senato. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni l'ex premier non avrebbe alcuna intenzione di mollare l'osso.

Nella telefonata di domenica tra il garante e il leader in pectore ci sarebbe stato un punto per Conte irremovibile: Rocco Casalino deve rimanere lì dov'è. L'ex presidente del Consiglio non ha alcuna intenzione di rinunciare, tra le altre cose, al suo fedelissimo. D'altronde l'ex gieffino lo ha seguito da inizio carriera da premier, fino alla fine del governo per mano di Matteo Renzi.

