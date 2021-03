Beppe Grillo boccia Rocco Casalino: comunicazione M5s in mano alla cantautrice Nina Monti

12 marzo 2021 a

Beppe Grillo boccia il metodo Casalino e pensa a un nuovo tipo di comunicazione. Ecco perché avrebbe chiesto ai parlamentari del Movimento 5 Stelle e ai big in particolare di evitare, o almeno limitare, le apparizioni televisive fino a nuovo ordine. Il motivo? Come riporta Dagospia, l'Elevato non avrebbe apprezzato lo stile di comunicazione del M5s durante i due governi Conte. Bocciando di fatto il lavoro dell'ex portavoce del premier Rocco Casalino.

Al fondatore del Movimento non sarebbe piaciuta soprattutto la tendenza a "mettere in piazza" tutte le divisioni presenti all'interno della compagine grillina. "Tra i Di Maio boys, i Contiani, quelli vicini a Di Battista, scissionisti, avventati, avventisti e malpancisti, ciascuno ha rifilato ai media il suo 'buzz' creando solo ammuina", scrive Dago. Per mettere fine alla confusione, allora, l'ex comico genovese ha deciso di affidare le redini del problema "comunicazione" a due emissari inviati a Roma. Si tratta dello scrittore Stefano Benni e della cantautrice romana Nina Monti - figlia di Gianmaria, ex paroliere di Patty Pravo - che è anche curatrice del blog beppegrillo.it.

Nina Monti, come riportato da Dagospia, ha già spiegato ai parlamentari pentastellati che bisogna mettere da parte i toni utilizzati finora e spingere invece sul tema ambientale. Ricalcando così il progetto che Grillo ha in mente: "trasformare il Movimento in una sorta di partito-gemello dei Verdi tedeschi". Un nuovo cambiamento per il Movimento che ha già mutato pelle parecchie volte negli ultimi anni. Una "nuova capriola ideologica - come scrive Dago -. al grido di 'transizione ecologica'".

