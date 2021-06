Bill Gates, pesanti accuse di bullismo di 4 dipendenti: "Urla, insulti e ci tracciava le targhe"

30 giugno 2021 a

Bill Gates è stato accusato di bullismo da quattro suoi dipendenti Microsoft, l'azienda d'informatica da lui fondata nel 1975. Un ex dirigente che ha parlato sotto anonimato ha detto a Insider che "aver avuto un incontro con Bill è stata solo un'opportunità per essere sgridato". Altre fonti, invece, hanno rivelato che la frase tipo di Gates era: "Questa è l'idea più stupida che abbia mai sentito". E che spesso imprecava contro i suoi dipendenti.

Ma non è tutto. Sempre secondo fonti anonime, l'imprenditore miliardario avrebbe anche tracciato i suoi dipendenti memorizzando le loro targhe. Uno dei dirigenti ci è andato giù pesante facendo una rivelazione: "Non sa davvero come scherzare o come connettersi con le persone. È solo un essere umano imbarazzante per quanto riguarda le interazioni sociali". Una testimone ci ha addirittura messo il nome e la faccia. Maria Klawe, membro del consiglio di amministrazione di Microsoft dal 2009 al 2015, ha dichiarato che "una persona come Bill Gates pensa che le solite regole di comportamento non si applichino a lui". Poi lo ha accusato di non essere ricettivo ai suggerimenti sul miglioramento della diversità.

La Klawe, inoltre, ha detto che Gates si è sempre comportato come se si sentisse la "persona più intelligente nella stanza". "Quando i dirigenti donne suggerivano iniziative sulla diversità, Gates replicava: 'Stai cercando di distruggere l'azienda?'", ha confessato l'ex membro del cda. Il portavoce dell'imprenditore, intanto, ha detto a Insider che le accuse di Klawe sono "gravi".

