Malika Chakly, "altro acquisto di lusso dopo la Mercedes": la scoperta imbarazzante di Selvaggia Lucarelli

Più emerge sul caso di Malika Chakly e più si sente puzza di bruciato. Selvaggia Lucarelli è tornata a occuparsene e ha parlato con un allevatore in provincia di Firenze che a maggio ha venduto un french bulldog alla ragazza. “Non sono cani per tutte le tasche - ha spiegato - qui poi vendiamo i migliori. Ha speso 2.470 euro, ha pagato lei con due bonifici uno il 15 maggio e l’altro il 21”. L’allevatore ha confessato di essere rimasto sorpreso quando è venuto a sapere chi fosse Malika, che già in quell’occasione si era presentata con una Mercedes nuova di zecca.

Insomma, la ragazza sta spendendo i soldi ricevuti tramite la raccolta fondi organizzata per aiutarla a “ricostruirsi una vita” in maniera ben poco lungimirante. Fatti suoi e di chi glieli ha dati, anche se Selvaggia Lucarelli la sta sbugiardando pezzo per pezzo. In un’altra telefonata avuta con Malika, le ha infatti chiesto come mai abbia comprato un cane da 2.500 euro: “Perché mi piaceva la razza - ha risposto lei - devo giustificarmi perché spendo i soldi miei come voglio?”. La giornalista di Tpi le ha fatto notare che se le persone donano per aiutarla a rifarsi una vita, a pagare gli avvocati o il supporto psicologico, deve dare delle spiegazioni.

“Il cane è un bene di prima necessità, ok?”, ha risposto Malika. “Potevi prendere un trovatello”, “avrei potuto ma sono cavoli miei. Il cane è un supporto psicologico”, “il bulldog da 2.500 euro?”, “sono amante di questa razza e ho preso un bulldog. La Mercedes e il bulldog sono beni necessari”. Allora la Lucarelli le ha fatto notare che rispondendo così le arriverà certamente “altra m*** addosso”, ma la ragazza incurante ha attaccato il telefono. “Per la cronaca - è la chiosa di Selvaggia - mi aveva telefonato lei”.

