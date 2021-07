Alberto Zangrillo mette a tacere Walter Ricciardi: "Chi si vaccina prende il Covid in forma grave? Terrorismo psicologico"

03 luglio 2021 a

Un botta e risposta tra esperti. Accade su Twitter dove Alberto Zangrillo si scaglia contro Walter Ricciardi a causa del "terrorismo psicologico" che diffonde. Colpa ancora una volta della comunicazione sul vaccino contro il coronavirus. Il primario di anestesia e rianimazione dell'Irccs San Raffaele di Milano commenta una risposta data sul social dal consulente del ministro della Salute Roberto Speranza.

A chi gli chiede "sono settimane che tutti gli esperti vanno ripetendo che i vaccini proteggono dalla malattia grave/ospedalizzazione prima che dall'infezione (vedi dati Uk su Delta) e oggi all'improvviso si sostiene l'esatto contrario?", Ricciardi replica: "È così e per questo dobbiamo vaccinare quanto più possibile. Ma Yaneer Bar-Yam (scienziato americano ndr) dice che se ti prendi il Covid da vaccinato il rischio è simile per cui è bene stare attenti". Non la pensa allo stesso modo il medico personale di Silvio Berlusconi: "Confusione e terrorismo psicologico. Ne sentivamo la mancanza".

Uno scambio di battute comunque amichevole. Tant'è che lo stesso Ricciardi ha definito Zangrillo "un amico". E ancora, sempre sotto al post incriminato: "Lo stimo come anestesista rianimatore". Chi lo stima di meno invece è Massimo Galli. L'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, ospite a In Onda nella puntata del 2 luglio, sembra aver lanciato una frecciata al collega. "Non è il primo e non è l'unico - diceva in riferimento a Matteo Salvini non ancora vacinato - io ricordo che c'era chi il 27 luglio 2020 aveva dichiarato la morte del virus, ma a quella data c'erano stati più di 30mila morti". E ancora: "Determinate facilonerie sono bollate dalla realtà".

