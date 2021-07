Fabrizio Corona su Malika Chalhy: "Presi per il c***, aprite gli occhi". Cosa si nasconde dietro la raccolta fondi

03 luglio 2021 a

a

a

Anche Fabrizio Corona si è espresso sul caso di Malika Chalhy. O meglio, ha condiviso per filo e per segno l’intervento di una sua amica, Vanessa May. Quanto è emerso negli ultimi giorni è infatti piuttosto sconcertante: la ragazza cacciata di casa perché lesbica era stata aiutata tramite una raccolta fondi organizzata con lo scopo di permetterle di “rifarsi una vita” e di pagare avvocati e psicologo.

Malika, "truffa aggravata". Chi la porta in tribunale. La "beneficenza" per Mercedes e cagnolino? La rovinano

E invece la ragazza ha ben pensato di acquistare una Mercedes Classe A usata da 17mila euro e un bulldog francese da 2.500 euro. Beni di lusso e non propriamente necessari, soprattutto nella sua situazione: dopo una serie di telefonate con Selvaggia Lucarelli, su Malika si è scatenata una vera e propria bufera, con tanti dei donatori a dir poco risentiti. Fabrizio Corona è intervenuto sul caso postando un video della sua amica Vanessa: “Odio terribilmente le cazz***”.

"Malika spende e spande e la insultano". Senaldi e la ragazza omosex: perché non ci fa pena chi le ha dato i soldi

“Malika, la raccolta fondi, un nuovo Mercedes, un french bulldog. Ragazzi, io lo dico per voi, aprite gli occhi che vi stanno prendendo per il c***. Non permettete a questa gente di approfittare di voi”. A corredo dell’intervento dell’amica, l’ex re dei paparazzi si è limitato a commentare così: “Nel marasma di questi giorni, finalmente qualcuno che ha il coraggio di dire le cose come stanno. Condivido tutto. Tutto quello che i benpensanti non dicono”.

"Io ho rifiutato". Malika Chalhy, non solo soldi: cosa le avevano offerto. Un altro scandalo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.