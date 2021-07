Antonio Padellaro contro Matteo Salvini sul pestaggio in carcere: "Comportamento riluttante, destra becera"

04 luglio 2021 a

a

a

Antonio Padellaro non perde occasione per screditare Matteo Salvini. Oggi, 4 luglio, il fondatore del Fatto Quotidiano riporta una frase del leader della Lega pronunciata l'11 giugno del 2020 in cui esprime "solidarietà alle donne e agli uomini in divisa che, invece di essere ringraziati, vengono indagati". Padellaro usa questa frase per attaccare il numero uno del Carroccio - come se avesse delle colpe - sul pestaggio avvenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ai danni dei detenuti e le cui immagini sono state diffuse solo qualche giorno fa.

Fatto, un clamoroso giro di soldi in Borsa. "Grandi manovre", sta cambiando tutto: capito chi sono i nuovi soci di Travaglio?

"Nella totale indifferenza rispetto ai fatti - scrive il giornalista -, al comportamento ributtante di quegli agenti divenuto di dominio pubblico dopo la diffusione delle immagini. C'è poi un'altra convinzione, anch'essa molto popolare nel mondo della destra più becera, e che il salvinismo non fa che avvalorare: l'idea che il recupero umano e sociale di coloro che stanno dietro le sbarre sia solo una favola che si bevono gli allocchi buonisti".

"Cosa succede lì dentro?". Vaticano a gamba tesa sul ddl Zan, il pesantissimo sospetto di Padellaro su Papa Francesco

Peccato però che l'ex ministro abbia condannato eccome quanto accaduto, ricordando però alla sinistra di non fare di tutta l'erba un fascio. "Ho incontrato stamattina due agenti penitenziari, che mi hanno detto il 99% di noi è gente per bene, non torcerebbe un capello a nessuno. Se sbagli in divisa vai punito come qualunque altro lavoratore, non c’è giustificazione. Ma non accetto che si dia dei macellai a decine di migliaia di donne e uomini delle forze dell’ordine", era stato il suo sfogo a Sky Tg24.

"Il senso del ridicolo, ecco perché ho tifato Galles": Antonio Padellaro fa a pezzi Fabio Caressa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.