Forza Italia, la bella deputata perseguitata dal conduttore Rai: "Molto insistente". Bomba sul Tempo: in una saletta a Fiumicino...

Le restrizioni anti-Covid non fermano i politici dal fare le valigie. Con l'estate e l'insopportabile calura sono in tantissimi a preferire una bella vacanza al mare. Magari in direzione Sardegna, Ibiza o Formentera. Ed ecco che l'aeroporto di Fiumicino, con il suo continuo via vai di trolley, è il luogo perfetto per osservarli. Lo ha fatto anche il Tempo. Il quotidiano romano non ha solo notato un certo chiacchiericcio tra chi si lamentava per la "saletta" di Alitalia destinata ai soli possessori di miglia ma non ancora operativa, oppure tra chi avrebbe preferito lo champagne all'open bar prima del volo.

Il quotidiano diretto da Franco Bechis ha aguzzato la vista e osservato ben altro. Ad Ibiza, infatti, è prevista per il fine settimana del 10-11 luglio una grande festa. Si tratta di un compleanno con decine di vip invitati. Parola d'ordine? Divertimento e amore. Proprio su questo fronte Il Tempo rassicura circa la liaison tra la bella deputata azzurra ed il collega di partito, che - a detta loro - proseguirebbe a gonfie vele.

Se ne deve fare una ragione il noto conduttore Rai che "pare sia diventato parecchio insistente nei confronti della bella politica". Ma le sue avances non sono per nulla ricambiate e certamente la misteriosa parlamentare non cambierà idea con un quotidiano scambio di sms.

