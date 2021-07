Euro 2020, gaffe Luca Parmitano: fanno gol gli avversari e lui esulta, riempito di insulti

12 luglio 2021 a

Pioggia di critiche per Luca Parmitano. L'astronauta dell'Esa, dopo i primissimi minuti ha esultato agli Europei 2020. Per chi? Ovviamente per l'Inghilterra che a poco dall'inizio ha segnato il suo primo risultato. "What an amazing gol! Well done, England» ("Che gol strabiliante! Ben fatto, Inghilterra", ndr). Un complimento, quello sulla finale degli Europei a Wembley, che ha subito scatenato il putiferio.

Parmitano infatti, invece che tifare per la Nazionale, ha esultato per gli avversari. "Guarda che se continui così la prossima volta nello spazio ti ci lasciamo", è stato uno dei primissimi commenti arrivati dopo il cinguettio. E ancora: "Luca, hanno segnato gli inglesi eh? Inglesi!". Mentre un altro gli fa eco: "Oh Luca ti hanno hackerato l’account?".

Insomma, una valanga commenti e tutti di rimprovero, tanto che l'astronauta è costretto a spiegare: "Per info: ovvio che tifo Italia - scrive Parmitano - Ma lo sport deve essere rispetto per l’avversario. E lo spettacolo è da entrambe le parti. Adesso tocca agli Azzurri continuare a giocare!". Poco dopo sono numerosi i cinguettii dell'astronauta e tutti a favore dell'Italia. E chissà se sia bastata la vittoria dell'Italia a placare gli animi...

