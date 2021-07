Euro 2020, come hanno "beccato" Meghan Markle dopo il trionfo dell'Italia a Wembley: l'ultimo "sfregio" agli inglesi

12 luglio 2021 a

La vittoria tutta italiana agli Europei di domenica 11 luglio contro l'Inghilterra ha dato vita a una carrellata di fotomontaggi tutti da ridere. Si passa da Roberto Mancini che indossa i panni della Regina Elisabetta, essendo di fatto il nuovo "re", fino alla Royal Family rappresentata in tutte le salse. C'è Elisabetta II affacciata alla finestra di Windsor mentre rimprovera: "Mo ve lo buco sto pallone" e anche Kate Middleton con il marito William e il principino George, tutti e tre a Wembley per assistera al match finale.

Con una sola differenza: nella prima foto la coppia reale e il figlio appaiono sorridenti poi, nella seconda, abbattuti. Sotto il commento: "La verità fa crescere". Ma ciò che c'è di più esilarante è l'immagine di Meghan Markle ritratta sorridente con alle spalle una bandiera italiana.Sì perché è lei, moglie del principe Harry, la vera nemica del Regno Unito. Ad oggi seconda solo all'Italia.

Quella di ieri infatti è stata una vittoria all'ultimo, con gli Azzurri che hanno chiuso in bellezza durante i rigori. La stessa Inghilterra, che ha segnato il primo gol qualche minuto dopo il calcio di inizio, mai si sarebbe aspettata un ribaltone di quel tipo. Così come probabilmente non se lo immaginava il ragazzo inglese che ancora prima del match si è fatto tatuare la coppa vinta dalla sua nazionale con la scritta "It’s coming home", il motto britannico urlato, cantato e affermato per giorni dai supporters dell’Inghilterra.

