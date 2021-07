Harry e Meghan Markle, "incassato soldi per questo": la rivelazione da brividi della Ong

10 luglio 2021 a

I duchi di Sussex fanno discutere anche quando non si parla dei loro attacchi alla famiglia reale e delle tensioni sempre crescenti tra i fratelli-coltelli. Una ong ambientalista del Regno Unito, tale Population Matters, ha annunciato di aver premiato il principe Harry e la moglie Meghan Markle per la decisione di avere soltanto due figli. Una scelta compiuta e annunciata già nel 2019, prima dell’arrivo della secondogenita, partorita qualche settimana fa in una clinica privata americana.

Per la ong si tratta di una “scelta illuminata”, per questo ha deciso di inviare ai duchi di Sussex - che lo scorso 4 giugno hanno accolto la piccola Lilibet Diana - uno “Special Award” accompagnato da 500 sterline. “Scegliendo e dichiarando pubblicamente l’intenzione di limitare la loro famiglia a due figli - ha dichiarato il portavoce della ong ambientalista - il duca e la duchessa di Sussex stanno dando una mano ad assicurare un futuro migliore per i loro figli e stanno anche dando l’esempio ad altre famiglie”.

“Avere una famiglia più piccola riduce l’impatto sulla Terra - ha chiosato l'ong - e dà una possibilità a tutti i nostri figli, ai loro figli e alle future generazioni di prosperare su un pianeta sano”. La decisione di Harry e Meghan di avere soltanto due figli era stata annunciata pubblicamente nel 2019, nel corso di un’intervista rilasciata sulla rivista Vogue UK.

