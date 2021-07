Il principe Harry e Meghan Markle "non parleranno mai più con William": decisione estrema, tutto per un pugno di sterline

09 luglio 2021 a

Chi pensava che con l’inaugurazione della statua in onore di lady Diana si potesse iniziare a ricucire il rapporto tra il principe Harry e la famiglia reale, si sbagliava di grosso. Non solo il momento peggiore non è passato, ma addirittura potrebbe dover ancora arrivare: stando a quanto riportato dal Daily Express, lo scontro si starebbe facendo sempre più duro, tanto che il principe William adesso starebbe temendo fortemente le possibili prossime mosse del fratello.

Un esperto della famiglia reale che ha parlato con il Daily Express ha affermato che il duca di Cambridge avverte il pericolo di una nuova mossa da parte di Harry e della moglie Meghan Markle, che negli ultimi mesi hanno rivolto delle accuse choc alla famiglia reale. Ne potrebbero arrivare altre ancora, anche se secondo l’esperto Duncan Larcombe il duca di Sussex dovrà cambiare tattica in futuro.

“Alla fine - ha dichiarato - devono trovare un modo per fare il loro lavoro a Los Angeles senza mettere in mezzo il marchio reale. Il principe Harry non è andato troppo per il sottile, ha rivelato al mondo che odia praticamente la sua famiglia e che l’intero sistema è marcio fino al midollo, ma parlando continuamente dei reali ne stanno annientando il marchio. Se passano tutta la loro vita a svendere il marchio reale - ha concluso - non parleranno mai più con William”.

