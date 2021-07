In Onda, David Parenzo e la proposta di matrimonio in diretta: "Ringrazio Urbano Cairo", che figura barbina

16 luglio 2021 a

L'ultima frontiera del paragurismo, o del parenzismo, fate voi. Il protagonista, va da sé, è proprio lui, David Parenzo. Siamo a In Onda, il programma de La7 che conduce insieme a Concita De Gregorio. Il tema della puntata è il Green Pass e lo scontro politico sullo strumento. Ma non solo. Per oscure ragioni, ad un certo punto, si arriva a parlare di wedding planner.

E Concita confessa, candidamente: "Io sono pazza della wedding planner, vorrei poter tornare indietro e averla anche io. Tu, Fabio, la hai avuta?", chiede all'ospite. "No, no", taglia corto. "E tu David?", rincara Concita. Ed ecco che Parenzo spiega: "Mi sono sposato una volta e non la avevo. Ora mi sposo una seconda volta, quando lo farò... sarai invitata ovviamente". E Concita: "La signora in rosso è disponibile per fare la wedding planner, abbiamo il suo numero".

Ed ecco che a questo punto Parenzo afferma: "Va bene, grazie. Dirò alla mia futura moglie". Sorpresa Concita: "Questa è una proposta di matrimonio, fatta in diretta? Lei lo sa?". "No, ringrazio Urbano Cairo che mi dà l'opportunità di farla", aggiunge Parenzo. "Cioè, stai dicendo che non glielo hai proposto e glielo stai dicendo adesso?". "Tu me lo hai chiesto e io faccio la proposta", conclude David. "Scusate, Parenzo è incredibile...", chiosa Concita.

Insomma, siamo alla proposta di matrimonio in diretta. Anche se, in verità, quella proposta di matrimonio è arrivata tempo fa (la celebrazione è stata rimandata a causa della pandemia). Dunque, perché David sarebbe un paraguru? Presto detto: ha colto la palla al balzo, fingendo una proposta di matrimonio, pur di rivolgere un "grazie" casuale al suo editore, Urbano Cairo. Robe che soltanto Parenzo...

