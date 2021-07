In Onda, Carlo Calenda e gli insulti gratuiti a Matteo Salvini: "Irresponsabile, si diverte a fare il bambino"

16 luglio 2021 a

Una forte critica nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini quella espressa da Carlo Calenda nello studio di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda su La7. Il leader di Azione e candidato sindaco di Roma ha attaccato il segretario del Carroccio per il suo comportamento durante l'emergenza Covid. "Matteo Salvini durante questa pandemia prima diceva di non mettere la mascherina poi diceva che bisognava metterla, prima diceva di aprire tutto, poi di chiudere tutto. La verità è che se dovessimo fare la lista di quello che ha detto un pezzo dei politici durante la pandemia è esattamente tutto il contrario di tutto", ha detto Calenda.

Il leader di Azione, poi, ha criticato Salvini per non essersi ancora vaccinato. Anche se il leader leghista ha già detto che riceverà la prima dose ad agosto. "Il problema di Matteo Salvini non è solo che non si vaccina, ma anche che chiede di tenere tutto aperto. Quella roba là è davvero irresponsabile", ha continuato. Poi, però, si è detto sollevato dal fatto che a prendere le decisioni sia Mario Draghi.

"Ringraziando il Signore, Salvini conta come il due di picche quando regna bastoni, quindi decide Draghi - ha sentenziato il candidato sindaco della Capitale -. Dunque va pure bene, si divertisse a fare il bambino che dice 'riapriamo tutto', però è un modo di fare politica completamente irresponsabile".

