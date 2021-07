Chiara Ferragni e Fedez, le "umili vacanze" dei paladini della sinistra: il Pd aggrappato a questi due, capito che roba è?

18 luglio 2021 a

Hai capito, i paladini della sinistra? Hai capito, i nuovi "leader" di Pd e dintorni? Si parla ovviamente di Chiara Ferragni e Fedez, due multi-milionari, gente che più lontana da un operaio, giusto per fare un esempio caro proprio alla sinistra, davvero non esiste. E la coppietta, tra un post a favore del ddl Zan e un insulto al nemico politico di turno (ma i contenuti restano sempre a zero), ecco che si gode le sue "umili vacanzine".

Già, i Ferragnez prima si sono concessi un break in un resort extralusso in Versilia, un posto dove la junior suite si paga la bellezza di mille euro a notte, mentre ora si trovano a Villa Bonomi, sul lago di Como. Insomma, roba proibita ai comuni mortali. Nulla di male, per carità. Soltanto fa ridere il fatto che la Ferragni e Fedez, dall'alto del loro lusso e sfarzo, siano di fatto i principali punti di riferimento di una sinistra in cui Enrico Letta non riesce a toccar palla.

Ovviamente, la Ferragni documenta le sue vacanze su Instagram. La coppia ormai è di casa sul lago di Como, dove secondo alcune indiscrezioni starebbero anche cercando casa. Per quel che riguarda villa Bonomi, ha una delle più belle viste sul lago di tutta la zona. Tra le attrazioni, una promenade che è un tripudio di fiori e piante di tutti i tipi. La struttura dispone di undici camere da letto, una grossa piscina coperta e quattro ettari di vegetazione che la circondano.

