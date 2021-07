David Parenzo, rissa totale con Gianluigi Paragone: "Lo querelo, è il primo fortunato"

20 luglio 2021 a

Finisce in tribunale la lite tra David Parenzo e Gianluigi Paragone. "Annuncio: da oggi chi mi attribuisce frasi mai dette, verrà immediatamente denunciato. Ricevo da giorni minacce e insulti dal mondo No-vax, oggi si passa al piano legale", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il conduttore di In Onda, su La7. "Il primo fortunato a vincere la querela si chiama Paragone (ex lega, ex 5 stelle)". Dopodiché, è il suo avvertimento, adirà alle vie legali in risposta a tutti quelli che gli metteranno in bocca dichiarazioni che non ha fatto.

Un post quello di David Parenzo che non poteva lasciare indifferente il diretto interessato che ha replicato così all'Adnkronos: "Auguri a Parenzo. Ovviamente ci sarà la controquerela". Queste sono le parole con cui il senatore ha commentato il tweet del conduttore di In onda. Vedremo come andrà a finire.

Il post pubblicato da David Parenzo ha scatenato il popolo social su Twitter che sembra però più favorevole al giornalista che a Paragone. Non si capisce però bene il motivo dello scontro tra i due, quale dichiarazione del leader di Italexit abbia scatenato la furia di Parenzo tanto da spingerlo a scrivere questo tweet durissimo e a sporre querela.

