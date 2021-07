Maria Elena Boschi e Berruti, Dagospia tira fuori le foto: "Senza vestiti, frontale e integrale, in reggicalze". Roba clamorosa

Francesco Fredella 20 luglio 2021 a

L’ex ministra Maria Elena Boschi ha visto le ultime foto di Giulio Berruti mezzo nudo? Andiamo per gradi. Il bell’attore, che è anche dentista, ha interpretato Goltzius and the Pelican Company diretto dal grande regista Peter Greenway. Dagospia, che è sempre ben informato sui fatti, parla di “una scena in cui appare quasi sempre nudo in pose lascive e anche in guépière. Il film ha purtroppo una cattiva distribuzione e pochi lo hanno visto. Ma ci sono le foto. E che foto...“: le parole di Dagospia non lasciano dubbi. Ora occorre capire se l’ex Ministra del Governo Renzi si sia resa conto degli scatti un po’ hot di Berruti (uno degli attori più amati del mondo del cinema).

Nel salotto di Silvia Toffanin, nel corso di una delle puntate di Verissimo, la deputata di Italia Viva aveva raccontato tutto il suo amore per Berruti. Ora la Boschi marca il territorio più che mai e con un like al post dell’attore scrive: “Mio”. Come dire: “Non ci provate, donne state alla larga da lui”. Si tratta di un dettaglio che alle followers non è affatto sfuggito.

Qualcuno, tra i ben informati, parla addirittura di nozze in arrivo. Ma la Boschi frena e non ne fa cenno. Però, sempre a Verissimo, qualche tempo fa aveva detto: “Il sogno e il desiderio di diventare mamma c'è da sempre, Giulio viene ancora più naturale pensarci, perché anche a lui piace l'idea di avere una bella famiglia, poi siamo tutti e due pazzi dei nostri nipotini. Ogni tanto ne parliamo, vediamo, c'è tutta l'estate davanti”.

