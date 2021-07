Voghera, il vergognoso insulto di Gad Lerner: "Nella Lega sparare agli africani è una vocazione"

22 luglio 2021 a

a

a

Botta e risposta a distanza quello tra Gad Lerner e Matteo Salvini. Al centro la tragedia di Voghera che ha visto Massimo Adriatici, assessore leghista alla Sicurezza, sparare e uccidere un 39enne marocchino. "Vi ricordo che anche Luca Traini, il giustiziere di Macerata, era iscritto alla Lega. Diciamo che in quel partito sparare agli africani è una vocazione - cinguetta il giornalista per poi proseguire -. Dieci anni fa, dopo la strage di Utoya il deputato europeo leghista Mario Borghezio lodò le idee dell’attentatore". Immediata la replica del leader del Carroccio: "Il caldo fa male, a Gad Lerner di più".

"Gretto come il suo stile televisivo". Gad Lerner stizzito vomita odio contro Giordano: gli immigrati? Vietato non essere di sinistra

Intanto è stato diffuso il video che ritrae la lite scoppiata tra l'assessore e il marocchino che da tempo importunava i clienti di un bar di Voghera. Nel filmato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza si vede il 39enne spingere a terra con un pugno in faccia l'ex poliziotto. Solo successivamente quest'ultimo si rialza soccorso poi da alcuni passanti. Nel filmato non si vede però il momento dello sparo che ha colpito Youns El Boussettaoui, questo il nome della vittima, al petto.

"Evviva i generali. Se aspettavamo te...": Alessando Sallusti massacra Gad Lerner, zittito dalla Gruber

Secondo le testimonianze il marocchino era visibilmente ubriaco. L'uomo non era nuovo alle forze dell'ordine in quanto non solo era solito infastidire i cittadini di Voghera, ma aveva anche precedenti per spaccio. Secondo un testimone sentito dall’Agi il marocchino avrebbe lanciato una bottiglia di birra. "Un uomo che era lì - spiega Andiran R. - mi ha raccontato che la vittima aveva chiesto ad Adriatici: 'Perché non mi saluti?' E gli aveva lanciato addosso la bottiglia. A quel punto, l'assessore gli ha detto che avrebbe chiamato la polizia. Poi c'è stata una colluttazione tra loro e l'assessore ha sparato". Ancora da chiarire però come siano andati davvero i fatti.

"Usato sicuro, ma...". Pd allo sbando e da godere, iniziano già a pugnalare Enrico Letta (e non parla un renziano)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.