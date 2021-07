Coronavirus e vaccino, la professoressa no vax: "Non posso obbligarmi né lasciarmi fuori dalla scuola". Speranza e Draghi rischiano grosso

23 luglio 2021 a

Elisa Alessandrini, professoressa di francese alle Superiori, in provincia di Roma, è contraria alla vaccinazione obbligatoria contro il Covid: "Possono anche mettere l'obbligo, ma io questo vaccino non lo farò mai", dice in una intervista a La Stampa. Ma guai a definirla no vax: "In passato gli altri vaccini li ho fatti, quelli sicuri, con una sperimentazione vera e lunga". Ma questo, continua, "nemmeno chi lo ha prodotto sa con certezza cosa può succedere, è impossibile conoscere tutti gli effetti collaterali sul proprio corpo. Comunque, per me può essere anche una pozione magica, sicura al 100%, l'obbligo non lo accetto, non possono impormi un trattamento sanitario sulla mia pelle".

Certo, così però rischia di non andare in classe a fare lezione: "Vedremo, sarebbe una discriminazione sotto diversi punti di vista. Può stare sicuro che io e i tanti colleghi che la pensano come me siamo pronti a ricorsi e battaglie legali, come stanno già facendo molti operatori sanitari, che hanno impugnato le sospensioni presso i vari Tar. Dobbiamo fermare questa strategia", tuona la Alessandrini. "È chiaro che c'è la volontà di allargare gradualmente l'obbligo. Prima i sanitari, poi noi, poi altri lavoratori a contatto con il pubblico, tipo gli autisti degli autobus. Una categoria dopo l'altra proveranno a imporre il vaccino".

Insomma, l'insegnante è disposta a tutto, anche a restare a casa senza stipendio, per difendere la sua libertà: "Sì e saremo in migliaia, voglio vedere se lo Stato davvero ci toglie il posto di lavoro e se la prende con madri e padri di famiglia. Tra l'altro, non è detto che sappiano come sostituirci, per garantire la tenuta del sistema scolastico". Anche perché se è vero che "la Dad è un incubo e sono la prima a dirlo", "sostenere che se noi non ci vacciniamo non si torna a scuola in presenza è pretestuoso, non è certo questo il problema. Sono gli spazi inadeguati, le classi pollaio. Invece di obbligare noi alla vaccinazione, lo Stato investa sulla scuola".

