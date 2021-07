Emanuele Melillo, "malore dopo il vaccino": la sconcertante teoria sull'autista di bus morto a Capri

24 luglio 2021 a

a

a

Lo sciacallaggio no-vax non conosce limiti. E anche sulla tragedia costata cara a Emanuele Melillo se ne inventano di ogni. Il giovane, morto nella giornata del 22 luglio, era alla guida del minibus che a Capri è volato da una scarpata finendo sulla cabina di uno stabilimento balneare. Alcuni hanno ipotizzato che dietro all'incidente ci fosse un malore accusato da Emanuele e che gli avrebbe fatto perdere il controllo. Ma nulla è certo, in quanto si attendono gli esami in corso.

"Nel cuore della notte, pensando a Fazio". Roberto Burioni e i "sorci no vax"?. Retroscena piccante: cosa c'è dietro

Eppure c'è chi proprio in queste ore ha deciso di far girare su Twitter una notizia falsa. "Notizia certissima - scrive tale Carmen B. - il ragazzo morto per un malore che gli ha causato la perdita del controllo del pullman a Capri era stato siringato con Pfizer 48 ore prima. A Napoli ci conosciamo tutti e sappiamo tutto di tutti. Il ragazzo era un ragazzo sano. È stato il 'vaccino'!".

Capri, minibus precipita per sei metri e finisce su uno stabilimento balneare: il video terrificante | Guarda

Il cinguettio ha fatto il giro della Rete, dove in pochissimo ha raggiunto centinaia se non migliaia di like e retweet da parte di no-vax e scettici del siero contro il coronavirus. Altri invece si sono scagliati contro l'utente che a sua volta replica: "Non è il primo! Purtroppo dopo il 'vaccino' più di uno di mia conoscenza, diretta e non, è morto di malore improvviso. CRIMINALI". Fino a una parziale marcia indietro: "La notizia è che fosse vaccinato, la correlazione è una mia opinione, ovviamente". Un'opinione infondata però.

"Tragedia annunciata". Il sospetto di Dagospia sul minibus volato nella scarpata a Capri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.