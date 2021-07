Matteo Salvini al Papeete, la foto col vip scatena l'orrore della sinistra: "Vi prenda un colpo a tutti e due"

27 luglio 2021 a

Matteo Salvini torna al Papeete e finisce ancora male. Stavolta mojito, Giuseppe Conte e crisi di governo non c'entrano. A venire scottato è Denis Dosio, 22enne influencer da 740mila followers su Instagram ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che si imbatte nel leader della Lega nel popolare stabilimento balneare vip di Milano Marittima. Gli basta qualche selfie insieme, sorridenti al bar, pubblicati sulle sue Instagram stories, per venire travolto dagli insulti e dalla violenza dei followers di sinistra e anti-leghisti.

"Quando la storia incontra l’arte contemporanea, il resto lo trovate nei libri di storia", è il suo ironico commento. Molti però non condividono e lo prendono a male parole, tanto da costringere il giovane (escluso dal GfVip per una presunta bestemmia) a rispondere in maniera civile ma durissima.



"Più andiamo avanti più penso che stiamo arrivando a una società di trogloditi – ha spiegato sempre su Instagram -. Non è che se voi avete un orientamento politico e non vi sta simpatico una persona come in questo caso Salvini io non posso fare una foto da pubblicare nei miei blog perché magari lo incontro in un locale voi che state guardando questa stories siete in un mio blog io qui mostro la mia vita".



Prosegue Dosio: "Se io incontro una persona voglio farci una foto non mi espongo mediaticamente né nel partito politico ma semplicemente faccio una foto dove rido non vedo il motivo per cui dobbiate scrivere in massa 'io adesso ti unfollow', 'mi sei caduto', 'spero vi venga un colpo a tutti e due’. Oh, ragazzi ‘sciallatevi’, vi fa male questo virus!".

