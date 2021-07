L'Aria che tira, rissa totale tra Gian Luca Brambilla e Clemente Mastella: "Sono 161 anni di sberle", "Ma cosa stai dicendo?"

28 luglio 2021 a

Uno scontro che ricalca lo storico clichè dell'astio tra Nord e Sud quello che ha visto protagonisti l'imprenditore brianzolo Gian Luca Brambilla e il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ospiti a L'Aria che tira su La7. Parlando delle risorse europee destinate alle città settentrionali e a quelle meridionali, Brambilla ha dichiarato: "Sono 161 anni che i comuni del Nord prendono le sberle. E' arrivato giustamente il momento di dare ai comuni più virtuosi la possibilità di beneficiare di risorse più che legittime".

L'imprenditore, poi, ha voluto soffermarsi su un particolare: "Al Sud la popolazione residente reale è di gran lunga più bassa rispetto a quella che viene dichiarata a livello anagrafico, perché molte persone mantengono la residenza al Sud ma in realtà lavorano al Nord o addirittura all'estero. Questo non l'ho detto io, ma il Corriere della Sera in un'indagine. Questo dato ci viene rivelato ogni volta che ci sono le elezioni politiche perché si pensa che il Sud voti meno del Nord. Non è vero, i meridionali votano nella stessa percentuale reale del Nord, solo che alle liste anagrafiche sono iscritte un sacco di persone che non risiedono più lì".

A quel punto Brambilla ha sottolineato che invece al Nord esiste il problema esattamente contrario: ci sarebbero più persone di quelle dichiarate a livello anagrafico. "Questo capitava prima, non ora", è intervenuto allora Mastella, che poi ha attaccato: "Ma se siamo demograficamente in difficoltà. Sta dicendo cose strampalate".

