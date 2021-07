Vittorio Sgarbi umilia Gualtieri: "Il posto giusto per il candidato Pd", occhio alla foto

29 luglio 2021 a

Con l'avvicinarsi delle Amministrative aumenta sempre di più l'interesse nei confronti dei candidati sindaci. E non solo: aumentano anche le frecciatine e gli sfottò tra gli "sfidanti". Come nel caso di Vittorio Sgarbi, leader della lista Rinascimento a sostegno del candidato del centrodestra Enrico Michetti, che ha scritto un tweet al veleno contro il dem Roberto Gualtieri. Il critico d'arte ha postato una foto in cui si vede un autobus di Roma con la foto del candidato Pd attaccata sul retro.

Ad accompagnare lo scatto questo messaggio: "Gualtieri ha trovato il posto giusto: sugli autobus, simbolo eloquente del disastro dei 5 stelle e dei loro alleati del Pd. Un genio della comunicazione! Finite le elezioni, se vuole, potrà restare sugli autobus. A controllare chi è senza biglietto". Una umiliazione vera e propria. Tanti i commenti di approvazione sotto al tweet. Qualcuno ha scritto: "Non ha messo in conto che l'autobus probabilmente prenderà fuoco e addio manifesti". Qualcun altro invece: "Potrebbe controllare i Green pass".

Intanto è terminato poco fa il confronto tra i candidati sindaci della Capitale: Michetti, Gualtieri, Raggi e Calenda. Tra i quattro c'è stato un dibattito serrato. Così serrato che a un certo punto il rappresentante del centrodestra ha deciso di scendere dal palco e lasciare l'evento lamentandosi del poco spazio che gli veniva lasciato: "E' rissa, me ne vado".

