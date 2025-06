Alba Adriatica, terrore in spiaggia: auto piomba sugli ombrelloni, chi era alla guida

Attimi di terrore intorno alle 13.30 di lunedì 16 giugno sul litorale di Alba Adriatica: infatti un’auto ha fatto improvvisamente irruzione tra gli ombrelloni, dritta in spiaggia. Il veicolo, guidato da un anziano, è finito sulla sabbia per cause ancora in fase di accertamento, seminando il panico tra i bagnanti.

Nel violento impatto sono rimaste ferite almeno quattro persone, ma fortunatamente nessuna di loro sarebbe in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso sia ai feriti sia al conducente, un uomo di 83 anni residente a Roma.

Una delle persone coinvolte è stata trasferita all’ospedale di Teramo per accertamenti, mentre le altre tre sono state accompagnate in codice verde all’ospedale di Sant’Omero. Le autorità stanno ora cercando di chiarire la dinamica dell’incidente e comprendere cosa abbia portato l’uomo a perdere il controllo del mezzo.