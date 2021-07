Damiano dei Maneskin, non solo la borsetta Gucci da 2mila euro: beccato a Roma così, fan sconvolte

30 luglio 2021 a

a

a

Sulla cresta dell'onda, sulla bocca di tutti, in cima alle classifiche mondiali. Si parla dei Maneskin e, nel dettaglio, del leader e frontman, Damiano David. Ma, in questo caso, non se ne parla per la sua musica. Ma per una questione di stile, di outfit.

Video su questo argomento Consegna della Lupa ai Maneskin, Raggi: "Roma è orgogliosa di voi"

Già, perché Damiano aveva conquistato il pubblico e le fan con un look "bob spettinato", insomma con i capelli lunghi. Ma, ora, ci ha dato un taglio. Ed è stato pizzicato in giro così come potete vederlo nella fotografia qui sotto: rasatura laterale e frangetta, look di cui avevamo avuto una anticipazione nel video di I want to be your slave, il brano dei Maneskin che sta letteralmente spopolando.

"Brutta tro**, muori nel peggiore dei modi". Orrore contro la fidanzata di Damiano dei Maneskin: ecco chi è la bestia

Damiano David ha sfoggiato il suo nuovo look in Campidoglio. Ma non solo, ecco anche il consueto tocco "gender fluid": il frontman dei Maneskin sfoggiava anche una borsa Jackie 1961, firmata Gucci, che prende il nome dalla sua utilizzatrice più celebre, Jackie Kennedy. Una borsetta dal costo piuttosto proibitivo: per aggiudicarsela è necessario sborsare la bellezza di 2mila euro.

"Ma cos'è?". I Maneskin si presentano così dalla Raggi, occhio al dettaglio misterioso sulle giacche | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.