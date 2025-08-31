Gaza, la sinistra "affonda" con la Flotilla di Greta

Centinaia di persone si sono radunate al porto di Barcellona, al Moll de la Fusta, per sostenere la Global Sumud Flotilla che è partita per cercare di portare aiuti umanitari a Gaza. I manifestanti hanno gridato slogan come "Israele non è uno Stato, è un'occupazione", "dal fiume al mare, la Palestina vincerà", e hanno chiesto a gran voce sanzioni allo Stato ebraico, esortando l'Ue a porre fine alla "complicità con il genocidio".

Tra la folla spunta un'enorme raffigurazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu con le mani sporche di sangue e i baffetti come quelli di Adolf Hitler. "Se Israele decide di violare la legge" e di fermarci, "torneremo, ancora più numerosi", ha detto l'attivista svedese Greta Thunberg in un punto stampa a Barcellona, al Moll de la Fusta prima di imbarcarsi sulla Global Sumud Flotilla che partirà nel primo pomeriggio dal porto della città catalana. "Il nostro scopo è chiaro, consegnare gli aiuti umanitari, rompere il blocco illegale" di Gaza e aprire la strada a un "corridoio umanitario", ha proseguito l'attivista affermando che oltre all'accesso degli aiuti umanitari serve anche "la fine dell'occupazione e dell'apartheid".