Gualazzi, tragedia sfiorata: crolla tutto al concerto

Paura ieri sera ad Agnone Cilento, località del Salernitano, durante un concerto all'aperto di Raphael Gualazzi: una pesante struttura metallica per le luci di scena si è abbattuta all'improvviso sul palco, cadendo a pochi centimetri dall'artista che è rimasto illeso. La scena è stata ripresa da diversi spettatori che stavano filmando l'esibizione con i propri cellulari. Al momento del crollo la zona era battuta da un forte vento, che potrebbe aver determinato l'incidente. Sulla vicenda interviene anche il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli: "È necessario un piano di controlli rigorosi e continui, per estirpare gli abusivi dal settore e garantire che chi organizza eventi rispetti regole e standard di sicurezza. Non possiamo aspettare il morto per intervenire", scrive sul suo profilo Facebook.

Dopo Gigione cade dal palco, Raphael Gualazzi ha detto "spacco tutto il palco" pic.twitter.com/lpaqEKLWmS — Edo (@rienneva_plus) August 31, 2025