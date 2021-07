Silvio Berlusconi, sorpresa alla festa della Lega: l'intervento telefonico, occhio alla sua voce

31 luglio 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi è apparso in discrete condizioni nel corso del suo intervento telefonico alla Festa della Lega. Sia In Onda che Stasera Italia hanno dedicato spazio al fondatore di Forza Italia, che non si vede in pubblico da diversi mesi per motivi di salute, tra gli acciacchi dell’età e gli strascichi del Covid. Incoraggiante, però, la voce di Berlusconi, che non sembrava tradire grosso sforzo: anzi, l’ex presidente del Consiglio è parso piuttosto arzillo.

Dal palco allestito a Milano Marittima per la festa della Lega, il padrone di casa Matteo Salvini e il moderatore Bruno Vespa hanno lasciato ampio spazio a Berlusconi, che ha parlato a ruota libera in collegamento telefonico. Innanzitutto il leader di Forza Italia ha mandato un “abbraccio affettuoso” al segretario della Lega: “Mi spiace di non poter essere fisicamente con voi, tra l’altro sono particolarmente affezionato a quel posto”.

Non soltanto 20 milioni di euro (più 1 all'anno). Bomba di Dagospia: cosa ha ottenuto la Pascale da Berlusconi

“Ma dovevo partecipare anche solo telefonicamente - ha spiegato il Cav - perché con la Lega c’è un rapporto ormai quasi trentennale. Abbiamo fatto un grande lavoro negli anni passati insieme alla guida del Paese e oggi governiamo insieme la maggioranza delle Regioni italiane. In più abbiamo promosso e approvato provvedimenti che hanno cambiato il volto della Repubblica, rendendola più moderna ed efficiente”.

"Chi sono i traditori in Forza Italia, andate a casa". Marta Fascina, la bomba di lady Berlusconi: fuori tutti i nomi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.