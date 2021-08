Marcell Jacobs, Gad Lerner rovina la festa: "Alla faccia di chi so io", lo sfregio nel giorno più bello

01 agosto 2021 a

Gad Lerner inciampa su Marcell Jacobs, con un tweet. “Marcell #Jacobs un grande bresciano (alla faccia di chi so io)”, scrive su Twitter, dopo la vittoria sui 100 metri piani in atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. Ma il tweet sull'oro italiano ai giochi diventa facile preda della rete che critica il giornalista seduta stante. E Lerner si becca l’epiteto di razzista antitaliano.

Francesco Storace sul Tempo fa notare che, "anziché esultare e basta per la doppietta azzurra, (e infatti neanche una parola per Gianmarco Tamberi, come se l’oro del salto in alto fosse carta straccia) Gad Lerner vorrebbe tirarci fuori una meschina polemica politica contro le solite destre", scrive l'ex senatore. Che cita poi anche i primi commenti al tweet di Lerner ricevuti sul suo profilo: “Ce ne ha messo di tempo mi dispiace per lei che non vede l'ora di trovare il modo di rovinare qualsiasi bel momento italiano. Mi dispiace veramente per lei”, è uno dei primi commenti. Storace cita anche una bellissima e ironica risposta che mette così a tacere l'arroganza politica di Lerner: "L'unico difetto è che è bresciano. Tweet bergamasco”. O quello cattivo come, "avrai chissà che conto in banca ma rimani comunque un omuncolo da quattro soldi”.

Così l'ex direttore del Secolo d'Italia conclude scrivendo, "viene da chiedersi chi gliele consigli, simili figuracce. Perché sporcare politicamente un trionfo per l’Italia è davvero infantile e nel giorno più sbagliato. È la drammatica voglia di farsi notare comunque, beccarsi un po’ di insulti e poi fare la vittima. Non cambia mai, Gad Lerner, ma non è così che si aiuta l’Italia", conclude Storace.

