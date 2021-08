Chiara Ferragni, schiaffone alla miseria: "250 euro per quella roba?". Finisce malissimo, piovono insulti

03 agosto 2021 a

a

a

Le indiscrezioni viaggiano su Dagospia. E danno conto di una piccola rivolta che si è scatenata contro Chiara Ferragni, della quale si torna a parlare non per ragioni politiche, ma per il suo mestiere di influencer e imprenditrice. Il punto, spiega Dago, è che la mogliettina di Fedez avrebbe fatto infuriare alcuni suoi follower. La ragione? Il prezzo dei trolley che ha recentemente messo in commercio.

"Ma cosa ridi? Che mamma sei?". Chiara Ferragni con Leone, travolta dagli insulti per questo gesto

Per la precisione, su Dago si legge: "Anche Chiara Ferragni ha fatto imbufalire alcuni suoi follower per il costo dei trolley della sua nuova linea. I nuovi trolley di lusso firmati Chiara Ferragni sono acquistabili sul sito del brand dell’influencer. Dall’inizio del lancio mediatico, l’accessorio si è rivelato un must. I trolley di lusso sono in tre colori: nero, blu e rosa. A renderli particolari è il solito occhio che da sempre contraddistingue il brand dell’influencer", conclude Dagospia. Il prezzo, per inciso, è di 250 euro. Cifra che alla Ferragni è costato un diluvio di insulti.

Ferragni e Fedez, le "umili vacanze" dei paladini della sinistra: il Pd aggrappato a questi due, capito che roba è? | Guarda

E sempre sul tema "fan infuriati", ecco che sempre Dago dà conto del nervosismo dei seguaci di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che non avrebbero gradito più di tanto un post su Instagram pubblicato durante le loro vacanze ad Ibizia. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha infatti condiviso sul social un video che ha scatenato l'indignazione. La ragione? Ignazio ha mostrato lo scontrino delle cene. Il prezzo? Una follia: 6.800 euro. Già, potevano anche evitarselo.

Video su questo argomento Chiara Ferragni e Fedez firmano il referendum. Occhio all'annuncio, colpo al cuore per Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.